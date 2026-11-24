Экс-главе Тамбовской области Егорову запросили 14 лет колонии по делу о взятке
Прокуратура запросила для бывшего губернатора Тамбовской области Максима Егорова 14 лет колонии и штраф в размере 400 млн руб. по делу о получении взятки в особо крупном размере (ст. 290 ч.6 УК РФ). Об этом «Ведомостям» сообщила адвокат экс-чиновника Лариса Гусева.
Также гособвинение запросило для Сергея Аганова, который на момент задержания занимал должность замгендиректора ООО «Газпром межрегионгаз Тамбов», и соучастника преступления Александра Соломатина 8,5 г. и 7,5 г соответственно. Оба фигуранта обвиняются в посредничестве во взяточничестве, совершенном в особо крупном размере (ст. 291.1 ч. 4 УК РФ). Приговор ожидается в пятницу.
Егоров был главой Тамбовской области с сентября 2022 г. по ноябрь 2024 г. После этого он объявил об отставке и переходе на другую работу. В 2018 г. он был советником министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства России. В том же году Егоров получил пост замминистра строительства и жилищно-коммунального хозяйства. В 2019 г. одновременно с прошлой должностью стал главным государственным жилищным инспектором РФ, занимался вопросами госполитики по регулированию жилищно-коммунальной сферы.