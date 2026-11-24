Егоров был главой Тамбовской области с сентября 2022 г. по ноябрь 2024 г. После этого он объявил об отставке и переходе на другую работу. В 2018 г. он был советником министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства России. В том же году Егоров получил пост замминистра строительства и жилищно-коммунального хозяйства. В 2019 г. одновременно с прошлой должностью стал главным государственным жилищным инспектором РФ, занимался вопросами госполитики по регулированию жилищно-коммунальной сферы.