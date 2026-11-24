Хакер получил семь лет за взлом Rockstar Games и вышел на свободу в тот же день
Королевский суд Вулиджа в Лондоне приговорил 21-летнего хакера Ариона Куртая, причастного к утечке материалов игры Grand Theft Auto VI (GTA VI), к семи годам лишения свободы. После оглашения приговора его условно-досрочно освободили, сообщила полиция лондонского Сити.
В сентябре 2022 г. Куртай получил доступ к материалам еще не выпущенной GTA VI. Он опубликовал 90 видеороликов с игровым процессом и угрожал раскрыть исходный код игры. По данным Anadolu, устранение последствий взлома обошлось Rockstar Games в $5 млн без учета нескольких тысяч часов работы сотрудников.
Куртая впервые заключили под стражу в сентябре 2022 г. В ходе медицинской экспертизы специалисты пришли к выводу, что из-за тяжелой формы аутизма он не способен предстать перед судом. В декабре 2023 г. его направили на принудительное лечение в психиатрическую больницу на неопределенный срок. В январе 2026 г. суд отменил это решение, после чего Куртая перевели в тюрьму до начала судебного разбирательства, сообщила полиция.
При вынесении приговора судья сократил девятилетний срок заключения на два года с учетом времени, проведенного Куртаем в психиатрической больнице. Время, которое хакер уже провел под стражей, позволило освободить его в день оглашения приговора. Оставшуюся часть срока он проведет на свободе под надзором уполномоченных органов. В случае нарушения условий освобождения Куртая могут вернуть в тюрьму, пишет The Record.
16 ноября хакер признал вину по шести пунктам обвинения. Помимо разработчика видеоигр Rockstar Games, объектами его кибератак стали британская телекоммуникационная компания BT/EE, финтех-сервис Revolut и сервис заказа такси Uber, сообщила Королевская прокурорская служба Великобритании.
В августе 2026 г. Rockstar Games столкнулась с новой масштабной утечкой материалов GTA VI. Хакер под псевдонимом CyberLeek начал публиковать фрагменты игрового процесса, раскрывающие сюжетные подробности.
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