Куртая впервые заключили под стражу в сентябре 2022 г. В ходе медицинской экспертизы специалисты пришли к выводу, что из-за тяжелой формы аутизма он не способен предстать перед судом. В декабре 2023 г. его направили на принудительное лечение в психиатрическую больницу на неопределенный срок. В январе 2026 г. суд отменил это решение, после чего Куртая перевели в тюрьму до начала судебного разбирательства, сообщила полиция.