Акции издателя GTA VI подскочили на 7% сразу после релиза игры в Новой Зеландии
Акции холдинга Take-Two Interactive, издателя GTA VI (Grand Theft Auto VI), в моменте выросли более чем на 7% на премаркете на фоне положительных отзывов после релиза игры в Новой Зеландии.
По состоянию на 17:06 акции на премаркете торгуются по $214,61. Рост составил 5,13%.
Глобальный запуск GTA VI назначен на полночь по местному времени 19 ноября, что соответствует 8:00 мск того же дня. Игра выйдет на PlayStation 5 и Xbox Series X/S. При этом в Новой Зеландии она уже доступна с 14:00 мск 18 ноября.
Grand Theft Auto VI – это криминальный боевик в открытом мире. Игра происходит в вымышленном штате Леонида, который вдохновлен Флоридой, в том числе знакомый по прошлым частям город Вайс-Сити. Джейсон Шрайер из Bloomberg после нескольких часов игры назвал новую часть франшизы шедевром.