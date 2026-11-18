«Новатэк» ведет переговоры о поставках СПГ в Таиланд
«Новатэк» ведет переговоры о поставках сжиженного природного газа (СПГ) в Таиланд. Об этом заявил «РИА Новости» глава компании Леонид Михельсон.
«Мы очень заинтересованы в этом рынке», – сказал он.
9 сентября Михельсон заявил, что первые поставки СПГ во Вьетнам начнутся с 2027 г. Он рассказал, что переговоры уже находятся в продвинутой стадии.
22 октября глава «Новатэка» рассказал, что в рамках сотрудничества с PetroVietnam планирует построить инфраструктуру по приему СПГ во Вьетнаме. По его словам, это есть в стратегии компании. «Новатэк» и PetroVietnam на первом этапе обсуждают поставки в объеме 1 млн т в год.
6 марта вице-премьер Александр Новак заявил, что Россия намерена перенаправить часть поставок СПГ на рынки Индии, Таиланда, Филиппин и Китая. 4 марта президент РФ Владимир Путин объявил, что Россия может остановить поставки газа на европейские рынки уже сейчас и уйти на более перспективные рынки.