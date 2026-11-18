22 октября глава «Новатэка» рассказал, что в рамках сотрудничества с PetroVietnam планирует построить инфраструктуру по приему СПГ во Вьетнаме. По его словам, это есть в стратегии компании. «Новатэк» и PetroVietnam на первом этапе обсуждают поставки в объеме 1 млн т в год.