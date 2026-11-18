Чистая прибыль «Европлана» по РСБУ за отчетный период выросла до 8,7 млрд руб. с 1 млрд руб., полученных за девять месяцев 2025 г. Выручка сократилась до 32,66 млрд руб. с 46,47 млрд руб. Долгосрочные обязательства компании сократились на 60,31%, достигнув 36,37 млрд руб.