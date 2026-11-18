«Европлан» может выплатить дивиденды в размере 87 рублей на акцию
Совет директоров лизинговой компании «Европлан» по результатам девяти месяцев рекомендовал выплатить дивиденды в размере 87 руб. на обыкновенную акцию. Об этом сообщается на сайте компании.
Всего на выплаты предполагается направить 10,44 млрд руб. из чистой прибыли за три квартала и из нераспределенной прибыли прошлых лет. Дивидендная доходность составит около 12%.
Совет директоров предложил установить дату отсечки на 8 января 2027 г. Внеочередное собрание акционеров состоится 28 декабря.
После раскрытия информации о решении совета цена акций «Европлана» выросла на 7,3% и составила 723,6 руб. по состоянию на 10:12 мск.
Чистая прибыль «Европлана» по РСБУ за отчетный период выросла до 8,7 млрд руб. с 1 млрд руб., полученных за девять месяцев 2025 г. Выручка сократилась до 32,66 млрд руб. с 46,47 млрд руб. Долгосрочные обязательства компании сократились на 60,31%, достигнув 36,37 млрд руб.