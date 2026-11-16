Совет директоров ММЦБ рекомендовал дивиденды по итогам девяти месяцев
Совет директоров ПАО «Международный медицинский центр обработки и криохранения биоматериалов» (ММЦБ) рекомендовал направить 42,64 млн руб. из нераспределенной прибыли за девять месяцев на дивиденды. Об этом сообщается в ленте раскрытия корпоративной информации.
Размер выплат может составить 2,33 руб. на одну обыкновенную акцию. Дату, на которую определятся лица, имеющие право на получение дивидендов, предложили установить на 29 декабря.
Чистая прибыль ММЦБ за девять месяцев по РСБУ составила 92,47 млн руб., что на 23% меньше год к году. Себестоимость продаж выросла до 62,83 млн руб. – на 17%.
ММЦБ – это российская биотехнологическая компания, которой принадлежит «Гемабанк». Она специализируется на сборе, обработке, тестировании и долгосрочном криогенном хранении стволовых клеток (в частности, пуповинной крови). ММЦБ был учрежден в 2014 г.