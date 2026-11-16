За девять месяцев «Ренессанс страхование» получило 1,3 млрд рублей прибыли
Группа «Ренессанс страхование» за III квартал получила 2,7 млрд руб. чистой прибыли по МСФО, что на 29% выше аналогичного показателя прошлого года. За девять месяцев показатель достиг 1,3 млрд руб. Таким образом, компания компенсировала расчетный убыток первого полугодия, говорится в отчете группы.
Суммарные премии «Ренессанс страхования» за три квартала выросли на 3,1% год к году и достигли 156,3 млрд руб. Объем выдач КАСКО физлицам составил 14,9 млрд руб. (+17,6%), ДМС – 11,5 млрд руб. (+16,1%). Страхование грузов выросло на 37,1% год к году до 5,5 млрд руб. Инвестиционно-накопительного страхования стало больше на 1,9% до 91,9 млрд руб.
Инвестиционный портфель группы по состоянию на 30 сентября составлял 316 млрд руб., увеличившись с начала года на 10,5%, или 30,0 млрд руб. Большую часть портфеля заняли корпоративные облигации – 42%. На государственные и муниципальные облигации пришлось 27%, на депозиты и денежные средства – 25%, а на прочее – 6%. Коэффициент достаточности капитала (solvency ratio) указан на уровне 114% при регуляторном минимуме в 105%.
Прибыль «Ренессанс страхования» по итогам девяти месяцев по ОСБУ составила 5,5 млрд руб., что на 36,2% ниже результата за аналогичный период прошлого года. За первое полугодие «Ренессанс страхование» получило чистый убыток по МСФО в размере 1,4 млрд руб. На результат этого года повлияла отрицательная переоценка части инвестиционного портфеля с учетом высокой волатильности на российском фондовом рынке во II квартале, пояснили в группе.