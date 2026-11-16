За девять месяцев «Ренессанс страхование» получило 1,3 млрд рублей прибыли

Прибыль «Ренессанс страхования» по итогам девяти месяцев по ОСБУ составила 5,5 млрд руб., что на 36,2% ниже результата за аналогичный период прошлого года. За первое полугодие «Ренессанс страхование» получило чистый убыток по МСФО в размере 1,4 млрд руб. На результат этого года повлияла отрицательная переоценка части инвестиционного портфеля с учетом высокой волатильности на российском фондовом рынке во II квартале, пояснили в группе.