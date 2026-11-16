«Ренессанс страхование» после байбэка погасит до 10% уставного капитала
«Ренессанс страхование» после обратного выкупа акций планирует погасить до 10% уставного капитала, сообщается в отчетности компании по МСФО.
К настоящему моменту уже выкуплено около 10,8 млн бумаг, что составляет 1,95% уставного капитала. В декабре ПАО планирует внутригрупповые операции, по итогам которых выкупленные с рынка акции поступят на счет группы для их погашения.
В «Ренессанс страховании» объяснили, что программа байбэка должна увеличить размер выплаты будущих дивидендов. Приверженность дивидендной политике группа планирует сохранить и не собирается уходить с фондовой биржи.
Совет директоров рекомендовал программу обратного выкупа акций 3 июня. Компания инвестирует в рамках байбэка до 5 млрд руб. в покупку своих бумаг.
Группа «Ренессанс страхование» за III квартал получила 2,7 млрд руб. чистой прибыли по МСФО, что на 29% выше аналогичного показателя прошлого года. За девять месяцев показатель достиг 1,3 млрд руб.