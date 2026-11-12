Рынок внебиржевых раундов держится на нескольких крупных сделках

Всего BITL изучила 42 внебиржевых размещения за девять месяцев 2026 г., выбрав из них для подробного анализа 17 раундов, в которых компании с выручкой от 50 млн руб. в год привлекали деньги на развитие бизнеса с возможностью участия частных инвесторов. В 14 из 17 размещений инвестору предлагают акции компаний, в двух размещениях – акции специальной компании (SPV) и в еще одном – паи ЗПИФа.