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Главная / Инвестиции /

Рынок внебиржевых раундов держится на нескольких крупных сделках

Средний сбор почти вдвое больше венчурного чека, но на три сделки пришлось 42% объема
Наталья Заруцкая
Андрей Гордеев / Ведомости
Андрей Гордеев / Ведомости

Компании с выручкой от 50 млн руб. за девять месяцев 2026 г. привлекли во внебиржевых раундах с участием частных инвесторов 2,66 млрд руб., говорится в исследовании инвестплатформы BITL (есть у «Ведомостей»). Это суммарный итог 15 раундов с раскрытыми результатами. Средний размер сделки составил 177,6 млн руб. Для сравнения: средний венчурный чек за первое полугодие 2026 г. составлял 94 млн руб., пишет BITL.

Всего BITL изучила 42 внебиржевых размещения за девять месяцев 2026 г., выбрав из них для подробного анализа 17 раундов, в которых компании с выручкой от 50 млн руб. в год привлекали деньги на развитие бизнеса с возможностью участия частных инвесторов. В 14 из 17 размещений инвестору предлагают акции компаний, в двух размещениях – акции специальной компании (SPV) и в еще одном – паи ЗПИФа.

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