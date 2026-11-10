ТГК-1 увеличила чистую прибыль в 2,3 раза за девять месяцев

22 октября акционеры ТГК-1 одобрили допэмиссию по закрытой подписке. Сейчас в обращении находятся 3,8 трлн акций ТГК-1. Допэмиссия увеличит уставный капитал в 1,9 раза до 7,4 трлн акций. Объявленные акции предоставляют тот же объем прав, что и размещенные. 12 октября Сбербанк открыл ТГК-1 возобновляемую кредитную линию на 30 млрд руб., что составляет 14,8% от совокупных активов. Средства пойдут на финансирование текущей, финансовой и инвестиционной деятельности. Датой полного погашения указано 31 декабря 2029 г. Процентная ставка кредитной линии не раскрывается.