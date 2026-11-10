ТГК-1 увеличила чистую прибыль в 2,3 раза за девять месяцев
Чистая прибыль ПАО «Территориальная генерирующая компания №1» (ТГК-1) по МСФО за девять месяцев 2026 г. выросла в 2,3 раза год к году до 5,33 млрд руб. Об этом говорится в отчетности компании.
Выручка группы увеличилась на 13,12%, или на 11,23 млрд руб., до 96,84 млрд руб. В компании связали рост с повышением индекса цен на рынке на сутки вперед (РСВ) и увеличением спроса на теплоэнергию в Северо-Западном регионе из-за более холодной погоды в I квартале.
Операционные расходы выросли на 7,66%, или на 6,13 млрд руб., до 86,07 млрд руб. Основными причинами стали увеличение затрат на топливо и транспортировку тепловой энергии. Операционная прибыль увеличилась на 81,52% до 10,67 млрд руб. EBITDA составила 18,3 млрд руб.
30 октября ТГК-1 сообщила, что за девять месяцев группа по РСБУ заработала 4,3 млрд руб. чистой прибыли. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года показатель стал ниже на 2%.
22 октября акционеры ТГК-1 одобрили допэмиссию по закрытой подписке. Сейчас в обращении находятся 3,8 трлн акций ТГК-1. Допэмиссия увеличит уставный капитал в 1,9 раза до 7,4 трлн акций. Объявленные акции предоставляют тот же объем прав, что и размещенные. 12 октября Сбербанк открыл ТГК-1 возобновляемую кредитную линию на 30 млрд руб., что составляет 14,8% от совокупных активов. Средства пойдут на финансирование текущей, финансовой и инвестиционной деятельности. Датой полного погашения указано 31 декабря 2029 г. Процентная ставка кредитной линии не раскрывается.