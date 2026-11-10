PFL Advisors поспорила с ЦБ о своей роли в предполагаемом манипулировании рынком

Спустя более полугода после громкого дела о предполагаемом манипулировании рынком через Telegram-каналы «РынкиДеньгиВласть | РДВ», «Сигналы РЦБ» и «Волк с Мосбиржи» компания PFL Advisors впервые изложила свою позицию. В заявлении на сайте она оспаривает выводы Банка России о собственной роли в этом и называет недостоверной публичную картину, сформировавшуюся после произошедших событий.