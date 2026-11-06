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Главная / Инвестиции /

Как победа демократов повлияет на мировые рынки

Первой реакцией было падение нефти и акций ИИ-компаний, но новый конгресс вряд ли остановит курс Трампа
Анастасия Брянцева
Победа демократов притормозит курс Трампа, но не развернет его, считают в Alg Capital
Победа демократов притормозит курс Трампа, но не развернет его, считают в Alg Capital / Timothy A. Clary / AFP

Победа демократов на промежуточных выборах в конгресс США, прошедших 3 ноября, ударила по нефти и акциям технологических компаний. К вечеру четверга, 5 ноября, по мск марка Brent с 3 ноября подешевела на 6,72% до $96,79/барр., индекс Nasdaq 100 снизился на 3,49% до 27 195,56 пункта, S&P 500 – на 0,44% до 7535,26 пункта. Индекс доллара DXY потерял 0,26% до 101,6 пункта.

Новый состав конгресса начнет работу 3 января 2027 г. Под давлением оказались производители инфраструктуры для ИИ: акции Nvidia подешевели на 3,17% до $200,13. Бумаги потребительского сектора, напротив, выросли: Walmart – на 3,45% до $129,17, Amazon – на 6,12% до $266,03.

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