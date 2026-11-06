Как победа демократов повлияет на мировые рынки

Победа демократов на промежуточных выборах в конгресс США, прошедших 3 ноября, ударила по нефти и акциям технологических компаний. К вечеру четверга, 5 ноября, по мск марка Brent с 3 ноября подешевела на 6,72% до $96,79/барр., индекс Nasdaq 100 снизился на 3,49% до 27 195,56 пункта, S&P 500 – на 0,44% до 7535,26 пункта. Индекс доллара DXY потерял 0,26% до 101,6 пункта.