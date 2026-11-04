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Главная / Инвестиции /

Акции компаний Маска падают на фоне победы демократов в США

Максим Цуланов
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

Котировки компаний американского миллиардера Илона Маска падают на фоне предварительных результатов выборов в конгресс США, по которым лидирует Демократическая партия, обратил внимание Bloomberg.

Акции Tesla упали примерно на 5% на предрыночных торгах, а акции SpaceX – на 6,9%, подсчитало агентство 4 ноября.

«Для инвесторов, владеющих акциями одной или обеих компаний, так называемая «голубая волна» на промежуточных выборах станет двойным ударом. Она подогреет опасения по поводу ужесточения регулирования в области ИИ, а также поставит под сомнение потенциальное слияние производителя электромобилей и гиганта в области ракетостроения, ИИ и спутниковой связи», – говорится в материале.

Республиканцы проигрывают на ноябрьских промежуточных выборах в США, следует из предварительных подсчетов голосов. По данным CNN, NBC и аналитической службы Decision Desk HQ прогнозируют, что Демократическая партия получит контроль над палатой представителей: демократы получат 255 мест, республиканцы – 180. Bloomberg ожидает, что демократы получат контроль и над сенатом США, обеспечив себе не менее 51 места из 100.

Президент США Дональд Трамп объявил, что принимает итоги промежуточных выборов в конгресс, и сообщил о готовности взаимодействовать с Демократической партией.

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