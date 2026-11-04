Акции компаний Маска падают на фоне победы демократов в США

«Для инвесторов, владеющих акциями одной или обеих компаний, так называемая «голубая волна» на промежуточных выборах станет двойным ударом. Она подогреет опасения по поводу ужесточения регулирования в области ИИ, а также поставит под сомнение потенциальное слияние производителя электромобилей и гиганта в области ракетостроения, ИИ и спутниковой связи», – говорится в материале.