Цена акций «СПБ биржи» на Мосбирже упала на 4,3%
По состоянию на 13:13 мск 2 ноября цена акций «СПБ биржи» снизилась на 4,26% по отношению к закрытию предыдущего торгового дня и составила 172,60 руб. Объем торгов составил 561,90 млн руб.
На закрытие торгов 30 октября цена акций «СПБ биржи» составила 180,60 руб., оборот торгов достиг 644,94 млн руб.
За последние 12 месяцев цена акций «СПБ биржи» снизилась на 25,2%.
«СПБ биржа» – российский организатор торгов с собственной расчетно-клиринговой инфраструктурой, основанный в 1997 г. Инвесторам доступны акции, паи БПИФов, облигации российских эмитентов и расчетные фьючерсные контракты на российские и иностранные активы. Также биржа предоставляет брокерам и их клиентам сервис аналитики и инвестиционных идей BestStocks. Количество активных счетов инвесторов превышает 1,8 млн, а объем торгов на бирже в 2025 г. достиг почти 1,5 трлн руб.