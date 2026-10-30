Чистая прибыль «Ленты» в III квартале сократилась на 29,8%
Чистая прибыль МКПАО «Лента» за III квартал снизилась на 29,8% и составила 5,75 млрд руб. За девять месяцев снижение вышло на 21,9% до 18,74 млрд руб. Отчет опубликован в ленте раскрытия корпоративной информации.
Выручка группы за квартал выросла на 34,3% год к году до 359,3 млрд руб. Розничные продажи составили 356,1 млрд руб. (+34,5%). Валовая прибыль выросла на 30,1% до 79,8 млрд руб. Показатель EBITDA за три месяца увеличился до 22,06 млрд руб. (+12,5%), а рентабельность EBITDA снизилась до 6,1% (-1,2 п. п.).
За период январь – сентябрь «Лента» заработала 1 трлн выручки (+29% год к году). Розничные продажи составили 999,8 млрд руб. (+224,9 млрд руб.). Валовая прибыль увеличилась на 26,6% год к году и составила 224,93 млрд руб. EBITDA за девять месяцев достигла 61,34 млрд руб. (+5,5%), а рентабельность по показателю – 6,1%.
Чистый долг на 30 сентября 2026 г. составил 124,26 млрд руб. Соотношение чистого долга к EBITDA показало 1,4х. Группа связывает рост чистого долга с покупкой гипермаркетов «О'кей».
МКПАО «Лента» объявило о приобретении компании ООО «РФБ-ритейл», которая владеет сетью гипермаркетов «О'кей», 2 июня. Сделка была структурирована без денежной составляющей. «Лента» приняла на себя долговые обязательства компании.