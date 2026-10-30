Чистая прибыль «Ленты» в III квартале сократилась на 29,8%

Выручка группы за квартал выросла на 34,3% год к году до 359,3 млрд руб. Розничные продажи составили 356,1 млрд руб. (+34,5%). Валовая прибыль выросла на 30,1% до 79,8 млрд руб. Показатель EBITDA за три месяца увеличился до 22,06 млрд руб. (+12,5%), а рентабельность EBITDA снизилась до 6,1% (-1,2 п. п.).