«Лента» купила сеть гипермаркетов «О'кей»Ребрендинг магазинов проведут до конца 2026 года
МКПАО «Лента» объявило о приобретении компании ООО «РФБ-ритейл», которая владеет сетью гипермаркетов «О'кей». Об этом сообщила «Лента».
Сделка структурирована без денежной составляющей, говорится в сообщении покупателя. «Лента» принимает на себя долговые обязательства компании. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) уже одобрила сделку.
В контур приобретения войдут 75 гипермаркетов «О’кей» общей торговой площадью 478 000 кв. м, а также четыре распределительных центра общей площадью 107 000 кв. м. Магазины расположены в шести федеральных округах России, включая Северо-Западный, Центральный, Южный, Сибирский, Приволжский и Уральский.
В компании отметили, что сделка соответствует стратегии развития «Ленты». По данным «Инфолайн», после завершения сделки доля «Ленты» в этом сегменте вырастет до 39%.
Интеграцию приобретенной сети планируется завершить до конца 2026 г. Большинство магазинов будет ребрендировано под бренд «Гипер Лента», также предусмотрена централизация закупок, логистики, IT-инфраструктуры и операционного управления.
На фоне этих новостей акции «О`кей» резко выросли. По состоянию на 14:01 их цена выросла на 12,15% по отношению к закрытию предыдущего торгового дня и составила 45,88 руб. Объем торгов составил 5,26 млн руб. На закрытие торгов 1 июня 2026 года цена акций «О`кей» составила 43,61 руб. За последние 12 месяцев цена акций компании выросла на 64,9%.
О возможной сделке сообщали «Известия» в августа 2025 г. Совет директоров «О'кей групп» решил продать российский бизнес гипермаркетов менеджменту компании в декабре 2024 г. Кроме магазинов в сделку включены товарный знак и логистическая инфраструктура. Сеть дискаунтеров «Да!» останется под контролем группы.