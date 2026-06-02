Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
CNY Бирж.10,768+1,2%VEON-RX58,8-0,34%NKNC67,45+0,9%IMOEX2 602,69+1,27%RTSI1 145,92+1,28%RGBI118,62+0,08%RGBITR781,59+0,1%
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Бизнес /

«Лента» купила сеть гипермаркетов «О'кей»

Ребрендинг магазинов проведут до конца 2026 года
Ведомости

МКПАО «Лента» объявило о приобретении компании ООО «РФБ-ритейл», которая владеет сетью гипермаркетов «О'кей». Об этом сообщила «Лента».

Сделка структурирована без денежной составляющей, говорится в сообщении покупателя. «Лента» принимает на себя долговые обязательства компании. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) уже одобрила сделку.

В контур приобретения войдут 75 гипермаркетов «О’кей» общей торговой площадью 478 000 кв. м, а также четыре распределительных центра общей площадью 107 000 кв. м. Магазины расположены в шести федеральных округах России, включая Северо-Западный, Центральный, Южный, Сибирский, Приволжский и Уральский.

«О'кей» получил 14,3 млрд рублей чистой прибыли в 2025 году

Инвестиции / Эмитенты

В компании отметили, что сделка соответствует стратегии развития «Ленты». По данным «Инфолайн», после завершения сделки доля «Ленты» в этом сегменте вырастет до 39%.

Интеграцию приобретенной сети планируется завершить до конца 2026 г. Большинство магазинов будет ребрендировано под бренд «Гипер Лента», также предусмотрена централизация закупок, логистики, IT-инфраструктуры и операционного управления.

На фоне этих новостей акции «О`кей» резко выросли. По состоянию на 14:01 их цена выросла на 12,15% по отношению к закрытию предыдущего торгового дня и составила 45,88 руб. Объем торгов составил 5,26 млн руб. На закрытие торгов 1 июня 2026 года цена акций «О`кей» составила 43,61 руб. За последние 12 месяцев цена акций компании выросла на 64,9%.

О возможной сделке сообщали «Известия» в августа 2025 г. Совет директоров «О'кей групп» решил продать российский бизнес гипермаркетов менеджменту компании в декабре 2024 г. Кроме магазинов в сделку включены товарный знак и логистическая инфраструктура. Сеть дискаунтеров «Да!» останется под контролем группы.

В ноябре 2025 г. «О'кей» завершила сделку по продаже сегмента гипермаркетов менеджменту сети. Компания, владеющая гипермаркетами «О'кей», со всеми дочерними структурами перешла под управление «РБФ ритейл», принадлежащее команде менеджмента.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её