Газета
MAX
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
CNY Бирж.10,977+0,6%CHMK3 945+1,02%VEON-RX66-1,2%IMOEX2 668,15+1,07%RTSI1 122,49+1,07%RGBI119,65+0,15%RGBITR780,37+0,17%
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Инвестиции /

«О'кей» получил 14,3 млрд рублей чистой прибыли в 2025 году

Общая выручка группы компаний «О'кей» (O`Key Group S.A.) по итогам 2025 г. увеличилась на 10,3% относительно предыдущего года и достигла 80 млрд руб.

Показатель EBITDA группы в прошлом году вырос на 12,5% и составил 7,9 млрд руб. Рентабельность по показателю возросла на 0,2 п. п. до 9,9%. Чистая прибыль продемонстрировала рост до 14,3 млрд руб. против 1,99 млрд руб. годом ранее. Валовая прибыль увеличилась на 9,7% и достигла 17,98 млрд руб.

За год группа открыла восемь магазинов «ДА!». На 31 декабря прошлого года она управляла 232 дискаунтерами совокупной торговой площадью 156 352 кв. м.

В марте 2025 г. акционеры «О'кей» одобрили редомициляцию из Люксембурга в Россию. Группу зарегистрируют в специальном административном районе на острове Октябрьский Калининградской области как МКПАО «О’кей груп».

10 апреля 2026 г. акционеры «О'кей» утвердили делистинг глобальных депозитарных расписок с Астанинской международной биржи (AIX) в рамках редомициляции компании в РФ. Он запланирован на 13 мая.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь