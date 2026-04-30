«О'кей» получил 14,3 млрд рублей чистой прибыли в 2025 году
Общая выручка группы компаний «О'кей» (O`Key Group S.A.) по итогам 2025 г. увеличилась на 10,3% относительно предыдущего года и достигла 80 млрд руб.
Показатель EBITDA группы в прошлом году вырос на 12,5% и составил 7,9 млрд руб. Рентабельность по показателю возросла на 0,2 п. п. до 9,9%. Чистая прибыль продемонстрировала рост до 14,3 млрд руб. против 1,99 млрд руб. годом ранее. Валовая прибыль увеличилась на 9,7% и достигла 17,98 млрд руб.
За год группа открыла восемь магазинов «ДА!». На 31 декабря прошлого года она управляла 232 дискаунтерами совокупной торговой площадью 156 352 кв. м.