Акционеры одобрили редомициляцию ГК «Окей» из Люксембурга в Россию

Чистая розничная выручка ГК по итогам 2024 г. выросла на 5,5% в годовом выражении до 217,1 млрд руб. Чистая розничная выручка гипермаркетов «Окей» увеличилась на 2% в годовом выражении до 144,8 млрд руб., чистая розничная выручка сети дискаунтеров «Да!» выросла на 13,3% в годовом выражении до 72,3 млрд руб.