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Акционеры одобрили редомициляцию ГК «Окей» из Люксембурга в Россию

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Акционеры группы компаний «Окей» (O`Key Group S.A.) одобрили редомициляцию компании из Люксембурга в Россию, следует из сообщения группы.

Ожидается, что компания будет зарегистрирована в специальном административном районе на острове Октябрьский Калининградской области как международная компания публичное акционерное общество (МКПАО) «О’кей Груп».

«До завершения редомициляции группа продолжит действовать как люксембургская компания. Процесс смены юридического лица группы не окажет влияния на ее бизнес-процессы и операционную деятельность сетей магазинов и других дочерних компаний», – говорится в сообщении.

«Окей» объявила о проведении внеочередного общего собрания акционеров в начале марта. Как отмечали в группе, при принятии решения все акции компании в количестве 269 074 000 штук признаются акциями МКПАО в соотношении 1:1.

Чистая розничная выручка ГК по итогам 2024 г. выросла на 5,5% в годовом выражении до 217,1 млрд руб. Чистая розничная выручка гипермаркетов «Окей» увеличилась на 2% в годовом выражении до 144,8 млрд руб., чистая розничная выручка сети дискаунтеров «Да!» выросла на 13,3% в годовом выражении до 72,3 млрд руб.

11 марта в O`Key Group сообщили, что Московская биржа зарегистрировала выпуск облигаций своей основной операционной компании ООО «Окей». Выпуск 10-летних облигаций ООО серии 001Р-07 был зарегистрирован с офертой через 15 месяцев объемом 3 млрд руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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