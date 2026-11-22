В посольстве РФ в Чили подтвердили гибель двух россиян в аварии
Посольство РФ в Чили подтвердило гибель двух россиян в результате столкновения туристического автобуса и грузовика на юге страны, пишет ТАСС.
В результате аварии пострадали пять человек, среди них были двое россиян. Госпитализация гражданам РФ не потребовалась. Дипломаты уже установили контакт с родными погибших.
Radio Bío Bío сообщало, что погибли мужчина и женщина. Они скончались на месте. Авария произошла 21 ноября на севере региона Магальянес в Чили на трассе, соединяющей Пунта-Аренас и Пуэрто-Наталес.
14 октября семь граждан России пострадали в результате ДТП с пассажирским автобусом в провинции Анталья на юге Турции.