В Москве и Подмосковье на двое суток объявили желтый уровень погодной опасности
В Москве и Московской области на двое суток объявлен желтый уровень погодной опасности из-за возможного образования гололедицы на дорогах. Об этом сообщил Гидрометцентр России, передает ТАСС.
Предупреждение будет действовать с 21:00 мск 22 ноября до 21:00 мск 24 ноября. Желтый уровень означает потенциальную опасность погодных условий.
По прогнозам синоптиков, днем 22 ноября в столичном регионе местами ожидаются небольшие осадки в виде снега и мокрого снега. Температура воздуха в Москве составит от 0 – +2 градусов, в Подмосковье – от -2 – +3 градусов.
В ночь на 23 ноября в Москве и области также прогнозируется небольшой снег. В столице температура может опуститься до – 2 градуса, а в Подмосковье будет колебаться от -3 – +2 градусов.
20 ноября ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что на следующей неделе в Москве наступит метеорологическая зима. Среднесуточная температура воздуха устойчиво опустится ниже нуля, а на улицах столицы появится устойчивый снежный покров. К 24–25 ноября Москва приобретет зимний облик.