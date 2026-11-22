Население Украины может сократиться до 25,5 млн человек к 2030 году
К началу 2030 г. население на подконтрольной Украине территории может составить от 25,5 до 26,8 млн человек. Об этом в интервью телеканалу ТСН рассказал заместитель директора Института демографии и социальных исследований НАН Украины Александр Гладун.
Эксперт уточнил, что средняя оценка – примерно 26,2 млн, а допустимое отклонение составляет 600 000–700 000.
Отправной точкой для расчетов стала численность населения в начале 2026 г. – порядка 27–29 млн человек. Сам Гладун оценивает ее ближе к нижней границе, то есть немногим более 27 млн. Если границы контролируемых территорий останутся прежними, к 2030 г. показатель может опуститься до указанного диапазона.
Демограф предупреждает: прогноз носит весьма приблизительный характер. Для большей точности требуются данные о половозрастной структуре населения, а также сведения о рождаемости, смертности и миграции. Конфликт с Россией изменил демографические процессы, что опираться на тенденции, имевшие место до 2022 г., почти не имеет смысла. Дополнительными факторами неопределенности остаются интенсивность боевых действий и возможный пересмотр границ подконтрольных территорий.
По оценке Гладуна, к 2030 г. женщин на подконтрольной территории по-прежнему будет больше, чем мужчин. Причины – не только выезд за рубеж, где среди беженцев преобладают женщины, но и высокие потери среди мужчин на фронте.
12 февраля «Ведомости» писали, что с начала спецоперации в 2022 г. население Украины сократилось более чем на 8 млн человек, включая 2,2 млн взрослых мужчин. Согласно этим данным, если в середине 2021 г. в стране было 12,9 млн мужчин в возрасте от 18 до 60 лет, то к 2025 г. их число сократилось на 17% до 10,7 млн. Более 1,5 млн мужчин покинули страну, а не менее 0,2 млн погибли или пропали без вести.