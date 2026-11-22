МВД предупредило о мошеннических приложениях для перехвата СМС
Мошенники под различными предлогами убеждают граждан устанавливать на смартфоны опасные приложения, с помощью которых перехватывают СМС с кодами подтверждения и получают доступ к банковским сервисам. Об этом пишет «РИА Новости» со ссылкой на материалы МВД.
Преступники предлагают скачать вредоносные программы под видом полезных сервисов – присылают ссылку или непосредственно установочный файл. После установки приложение запрашивает разрешения на доступ к уведомлениям, сообщениям и другим функциям телефона. Получив их, злоумышленники перехватывают СМС с кодами подтверждения и собирают личные данные владельцев устройств.
В МВД рекомендуют скачивать приложения только из официальных магазинов, не предоставлять посторонним удаленный доступ к телефону, не переходить по ссылкам от незнакомцев и проверять разрешения, которые запрашивает программа. Если на смартфоне обнаружено подозрительное приложение, следует отключить интернет, удалить его и проверить банковские счета.
В августе Банк России сообщал, что мошенники стали чаще использовать фишинговые приложения, маскирующиеся под банковские и государственные сервисы, для кражи данных и денег со счетов граждан.
В сентябре МВД сообщало о росте числа хищений с банковских счетов с использованием вредоносного ПО, устанавливаемого под видом обновлений популярных приложений.