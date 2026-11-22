В МВД рекомендуют скачивать приложения только из официальных магазинов, не предоставлять посторонним удаленный доступ к телефону, не переходить по ссылкам от незнакомцев и проверять разрешения, которые запрашивает программа. Если на смартфоне обнаружено подозрительное приложение, следует отключить интернет, удалить его и проверить банковские счета.