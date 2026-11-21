Дрозденко: к атакованному российскому сухогрузу подошло спасательное судно
К российскому сухогрузу, атакованному дронами в международных водах Финского залива, подошло российское спасательное судно. Об этом сообщил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.
Как сообщил экипаж, команде не пришлось эвакуироваться. На борту контролируемая ситуация. Судовая команда планирует продолжить движение по маршруту. Дрозденко уточнил, что держит связь с главой Калининградской области Алексеем Беспрозванных.
До этого сообщалось, что два беспилотника атаковали в Финском заливе судно, следовавшее в Калининград. Как заявлял Беспрозванных, угрозы для снабжения Калининградской области нет.