Лантратова готовит обращение в ООН после удара ВСУ по Юбилейному в ЛНР
Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова готовит обращение в Управление верховного комиссара ООН по правам человека в связи с ударом Украины по жилым домам в поселке Юбилейное в ЛНР. Об этом она заявила в Telegram-канале.
«Мы на связи, подключаемся по всем вопросам, в том числе лечения и реабилитации для тех, кому это необходимо. Обязательно направим гуманитарную помощь для пострадавших», – сказано в сообщении.
Лантратова добавила, что российская сторона будет добиваться публичного осуждения действий Украины. По словам омбудсмена, на месте происшествия работает уполномоченный по правам человека в ЛНР Анна Сорока, которая вместе с властями региона решает вопросы о размещении пострадавших и оформлении выплат.
Лантратова выразила соболезнования семьям погибших и пожелала скорейшего выздоровления пострадавшим.
В ночь на 20 ноября Украина атаковала Луганск. Российские мобильные огневые группы сбили большинство воздушных целей, однако несколько беспилотников достигли жилых многоквартирных домов. При атаке на поселок Юбилейный в пригороде Луганска погибли шесть человек. В одном из зданий обрушились бетонные перекрытия между подъездами.