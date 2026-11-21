Российские военные регулярно наносят удары по энергетической инфраструктуре Украины. В ночь на 3 ноября при массированном ударе целями в Днепропетровской области стали четыре ТЭС и две подстанции на Украине. В ночь на 15 ноября под удар попала электроподстанция в населенном пункте Великие Межиричи Ровенской области, обеспечивавшая работу логистических центров ВСУ.