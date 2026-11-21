Россия нанесла удары по энергетике и сухогрузу под Одессой
Вооруженные силы РФ минувшей ночью нанесли удары беспилотниками по объектам энергетики Украины и морским судам, задействованным в интересах ВСУ. Об этом сообщило Минобороны России.
Поражена Криворожская ТЭС в Днепропетровской области, обеспечивающая работу предприятий ВПК Украины. Также удар нанесен по электроподстанции 110 кВ в Сарнах Ровенской области, задействованной в подаче электроэнергии военным предприятиям.
На переходе морем в районе Одессы также уничтожен сухогруз, доставлявший грузы двойного назначения для обеспечения украинской армии.
Российские военные регулярно наносят удары по энергетической инфраструктуре Украины. В ночь на 3 ноября при массированном ударе целями в Днепропетровской области стали четыре ТЭС и две подстанции на Украине. В ночь на 15 ноября под удар попала электроподстанция в населенном пункте Великие Межиричи Ровенской области, обеспечивавшая работу логистических центров ВСУ.