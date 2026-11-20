Трамп: у нас есть очень хорошие шансы урегулировать конфликт на УкраинеПо словам американского лидера, этому вопросу уделили много времени на саммите РФ, США и КНР
Президент США Дональд Трамп заявил, что в ходе переговоров по урегулированию украинского кризиса есть хорошие шансы заключить мирное соглашение. Об этом он заявил на пресс-конференции в Белом доме.
«У нас идут очень хорошие переговоры [по урегулированию конфликта]. Я думаю, у нас есть очень хорошие шансы этого добиться», – сказал он.
Трамп добавил, что в ходе трехстороннего саммита России, Китая и США в Шэньчжэне украинскому вопросу было уделено много времени.
13 ноября спецпосланник США американского лидера Джаред Кушнер заявил, что для возобновления прямых переговоров по украинскому конфликту спустя многие месяцы была проделана огромная работа. По его словам, обе стороны согласились расширить следующий раунд переговоров, включив в него европейскую сторону.
16 ноября помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что стороны договорились продолжить трехсторонние переговоры России, США и Украины. Москва рассчитывает, что следующий раунд также пройдет в Абу-Даби, поскольку эта площадка устраивает российскую сторону.
19 ноября заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что пока нет договоренностей о проведении нового раунда переговоров по урегулированию конфликта на Украине.