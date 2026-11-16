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Дата нового раунда трехсторонних переговоров в Абу-Даби пока не согласована

Вопрос об участии европейцев в переговорах с Россией не обсуждался
Елена Мухаметшина
Кристина Соловьёва / РИА Новости
Кристина Соловьёва / РИА Новости

Дата нового раунда трехсторонних переговоров между Россией, Украиной и США пока не согласована. Об этом сказал помощник президента Юрий Ушаков, отвечая на соответствующий вопрос «Ведомостей».

«Достигнута договоренность, что переговоры в трехстороннем формате и, как мы полагаем, в Абу-Даби, потому что это вполне устраивает российскую сторону, будут продолжены. Но дата пока еще не согласовывалась», – сказал Ушаков.

Помощник президента отметил, что сейчас речь идет о проведении очередного раунда именно в трехстороннем формате. «Кто-то может говорить о присоединении к ним европейцев, но с Россией это не согласовывалось», – сказал Ушаков. На вопрос журналистов о том, потребуются ли для такого согласования в начале двусторонние контакты между Россией и европейцами, Ушаков сказал, что для этого может потребоваться еще не один раунд трехсторонних переговоров.

«Для того чтобы это было согласовано, потребуется много чего сделать. И, в частности, наверное, может быть, пройти еще один и, может быть, не один раунд трехсторонних переговоров. И потом, когда мы получим четкий сигнал от европейцев, чего они, собственно, хотят и что они могут конструктивного и содержательного предложить для успеха урегулирования для Украины, то тогда встанет вопрос, наверное, и об их участии», – заявил Ушаков.

Последний раунд переговоров представителей России, Украины и США в Абу-Даби состоялся 10–11 ноября. Российскую делегацию возглавлял помощник президента Владимир Мединский, украинскую – глава Службы внешней разведки Рустем Умеров. На переговорах были посланники президента США Джаред Кушнер и Стивен Уиткофф. Основным итогом переговоров стала договоренность о новом масштабном обмене пленными.

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