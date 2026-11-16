Дата нового раунда трехсторонних переговоров в Абу-Даби пока не согласована

«Для того чтобы это было согласовано, потребуется много чего сделать. И, в частности, наверное, может быть, пройти еще один и, может быть, не один раунд трехсторонних переговоров. И потом, когда мы получим четкий сигнал от европейцев, чего они, собственно, хотят и что они могут конструктивного и содержательного предложить для успеха урегулирования для Украины, то тогда встанет вопрос, наверное, и об их участии», – заявил Ушаков.