Госдума перенесла проект о дистанционной продаже вина на неопределенное время

Совет Госдумы 16 ноября принял решение снять с рассмотрения во втором чтении законопроект об эксперименте по дистанционной продаже российского вина через сайт «Почты России». Об этом «Ведомостям» сообщили два источника в нижней палате парламента. По словам одного из них, рассмотрение отложили на неопределенный срок.