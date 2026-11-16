Госдума перенесла проект о дистанционной продаже вина на неопределенное время

Госдума перенесла проект о дистанционной продаже вина на неопределенное времяОбсуждение инициативы в первом чтении сопровождалось разногласиями
Совет Госдумы 16 ноября принял решение снять с рассмотрения во втором чтении законопроект об эксперименте по дистанционной продаже российского вина через сайт «Почты России». Об этом «Ведомостям» сообщили два источника в нижней палате парламента. По словам одного из них, рассмотрение отложили на неопределенный срок.
Законопроект был принят в первом чтении 11 ноября. Он предусматривает проведение трехлетнего эксперимента по онлайн-продаже российского вина, включая игристые и крепленые вина. Предполагалось, что заказать алкоголь можно будет через специальный сайт «Почты России», а получить – в почтовом отделении или с доставкой по адресу.
Эксперимент планировалось провести в Москве и Московской области с возможностью последующего расширения на другие регионы. Доставлять вино покупателям разрешалось не ранее чем через 24 часа после оформления заказа. Для подтверждения возраста предполагалось использовать Единую систему идентификации и аутентификации (ЕСИА).
Инициативу внесло в Госдуму правительство в апреле 2023 г. Она направлена на поддержку отечественных виноделов и создание дополнительного канала сбыта их продукции.
Обсуждение инициативы сопровождалось разногласиями. Против проведения эксперимента выступали представители ряда думских фракций, а также минздрав Московской области. При этом глава «Почты России» Михаил Волков 11 ноября заявил о готовности компании к запуску онлайн-продаж вина. По его словам, оператор подготовил необходимую инфраструктуру для хранения и доставки продукции.
«Ведомости» направили запрос в Госдуму с просьбой подтвердить информацию о переносе рассмотрения законопроекта.