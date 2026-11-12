Госдума поддержала эксперимент по онлайн-продаже вина через «Почту России»

Эксперимент планируют провести в Москве и Московской области в 2027–2029 гг., рассказал замминистра финансов Алексей Сазанов. В дальнейшем правительство сможет расширить его на другие регионы. Продавать вино смогут российские производители, включенные в специальный перечень. Заказы будут доставлять не раньше чем через 24 часа после оформления. Все продажи должны фиксироваться в государственной системе контроля за оборотом и продажей алкоголя (ЕГАИС).