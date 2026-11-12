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Госдума поддержала эксперимент по онлайн-продаже вина через «Почту России»

Депутаты поспорили о продаже вина детям и допуске маркетплейсов к эксперименту
Лиана Липанова
Андрей Гордеев / Ведомости
Андрей Гордеев / Ведомости

Госдума 11 ноября приняла в первом чтении два законопроекта об онлайн-продаже российского вина через «Почту России». За одобрение документов проголосовали 323 депутата, против – 71. Представители правительства в своих выступлениях объясняли необходимость эксперимента поддержкой отечественных виноделов и борьбой с нелегальной торговлей алкоголем. Противники инициативы опасаются, что новый способ продажи сделает спиртное доступнее, в том числе для несовершеннолетних.

Эксперимент планируют провести в Москве и Московской области в 2027–2029 гг., рассказал замминистра финансов Алексей Сазанов. В дальнейшем правительство сможет расширить его на другие регионы. Продавать вино смогут российские производители, включенные в специальный перечень. Заказы будут доставлять не раньше чем через 24 часа после оформления. Все продажи должны фиксироваться в государственной системе контроля за оборотом и продажей алкоголя (ЕГАИС).

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