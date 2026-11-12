Суды стали вдвое чаще рассматривать иски пациентов с редкими заболеваниями

Суды стали вдвое чаще рассматривать иски пациентов с редкими заболеваниямиДля части семей такие споры становятся обязательным этапом получения лечения, говорят эксперты
За год число судебных дел о предоставлении льгот и госгарантий пациентам с орфанными (редкими) заболеваниями выросло вдвое. В 2025 г. судами первой, апелляционной и кассационной инстанций, а также Верховным судом РФ было рассмотрено 288 таких споров против 127 в 2024 г., сообщила член экспертного совета по редким заболеваниям комитета Госдумы по охране здоровья Наталья Смирнова на круглом столе в Общественной палате РФ.
Большая часть разбирательств (78%) в 2024–2025 гг. была связана с обеспечением пациентов-инвалидов льготами за счет бюджетов субъектов РФ. Речь идет о людях с редкими заболеваниями, не включенными в «льготные перечни», – это, например, достигшие 19 лет подопечные фонда «Круг добра». Еще 4% дел были связаны с лекобеспечением граждан по постановлению правительства РФ № 890. По этому документу льготы за счет регионов могут получать, например, дети с муковисцидозом.