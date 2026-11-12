Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
CNY Бирж.12,378-0,36%KUZB0,026+1,17%MGTS1 384-1,7%IMOEX2 494,77+2,07%RTSI950,75+1,93%RGBI112,03+0,04%RGBITR778,96+0,08%
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Общество /

Суды стали вдвое чаще рассматривать иски пациентов с редкими заболеваниями

Для части семей такие споры становятся обязательным этапом получения лечения, говорят эксперты
Виктория Ларченко
Андрей Гордеев / Ведомости
Андрей Гордеев / Ведомости

За год число судебных дел о предоставлении льгот и госгарантий пациентам с орфанными (редкими) заболеваниями выросло вдвое. В 2025 г. судами первой, апелляционной и кассационной инстанций, а также Верховным судом РФ было рассмотрено 288 таких споров против 127 в 2024 г., сообщила член экспертного совета по редким заболеваниям комитета Госдумы по охране здоровья Наталья Смирнова на круглом столе в Общественной палате РФ.

Большая часть разбирательств (78%) в 2024–2025 гг. была связана с обеспечением пациентов-инвалидов льготами за счет бюджетов субъектов РФ. Речь идет о людях с редкими заболеваниями, не включенными в «льготные перечни», – это, например, достигшие 19 лет подопечные фонда «Круг добра». Еще 4% дел были связаны с лекобеспечением граждан по постановлению правительства РФ № 890. По этому документу льготы за счет регионов могут получать, например, дети с муковисцидозом.

Вы видите 18% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте