Суды стали вдвое чаще рассматривать иски пациентов с редкими заболеваниями

Большая часть разбирательств (78%) в 2024–2025 гг. была связана с обеспечением пациентов-инвалидов льготами за счет бюджетов субъектов РФ. Речь идет о людях с редкими заболеваниями, не включенными в «льготные перечни», – это, например, достигшие 19 лет подопечные фонда «Круг добра». Еще 4% дел были связаны с лекобеспечением граждан по постановлению правительства РФ № 890. По этому документу льготы за счет регионов могут получать, например, дети с муковисцидозом.