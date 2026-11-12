R&D в телекоме

Мировые телекомкомпании связи наращивают инвестиции в собственные исследования: южнокорейский оператор SK Telecom в 2025 г. направил на R&D 355,8 млрд вон ($251 млн), это 2% выручки и самая высокая доля среди трех крупнейших операторов Кореи. China Mobile в том же году снизил капитальные затраты на 8% до 150,9 млрд юаней ($22 млрд) и одновременно увеличил выручку от вычислительных сервисов на 11% до 89,8 млрд юаней ($13 млрд). Телекомкомпании перераспределяют инвестиции из строительства сетей в пользу того, что на этих сетях можно построить. По схожему пути сейчас идет и российский телекомсектор: операторы связи инвестируют в R&D, чтобы найти для себя новые ниши для развития.