R&D в телекоме

R&D в телекомеЗачем оператору собственные исследования
Мировые телекомкомпании связи наращивают инвестиции в собственные исследования: южнокорейский оператор SK Telecom в 2025 г. направил на R&D 355,8 млрд вон ($251 млн), это 2% выручки и самая высокая доля среди трех крупнейших операторов Кореи. China Mobile в том же году снизил капитальные затраты на 8% до 150,9 млрд юаней ($22 млрд) и одновременно увеличил выручку от вычислительных сервисов на 11% до 89,8 млрд юаней ($13 млрд). Телекомкомпании перераспределяют инвестиции из строительства сетей в пользу того, что на этих сетях можно построить. По схожему пути сейчас идет и российский телекомсектор: операторы связи инвестируют в R&D, чтобы найти для себя новые ниши для развития.
На протяжении нескольких десятилетий телеком остается одной из ключевых технологических отраслей для экономики. Благодаря инфраструктуре операторов связи работают уже привычные для нас индустрии в b2c и b2b. От финтехсервисов и доставок еды до систем геопозиционирования на предприятиях.