Силы ПВО за день сбили 85 украинских беспилотников над регионами России
Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) России уничтожили 85 украинских беспилотников над российскими регионами в течение дня. Об этом Минобороны РФ сообщило в своем Telegram-канале.
Уточняется, что атаки были отражены в период с 8:00 до 20:00 мск. По данным оборонного ведомства, дроны ликвидировали над территориями Белгородской, Брянской, Курской, Орловской, Кировской, Омской, Ростовской областей, Пермского края, Республики Башкортостан, Удмуртской Республики и над акваторией Черного моря.
В ночь на 11 ноября Ленинградская область подверглась массированной атаке беспилотников ВСУ. По словам губернатора региона Александра Дрозденко, целью атаки украинских военных стала портовая зона Усть-Луга. Туда влетели несколько БПЛА, начался пожар. Пострадали трое работников, их жизням ничто не угрожает. Произошло также аварийное отключение трансформаторной подстанции в Усть-Луге.
10 ноября сообщалось, что за день силы ПВО ликвидировали 52 украинских беспилотника над шестью регионами России. Атаки отражались с 08:00 мск до 20:00 мск. БПЛА были нейтрализованы над Белгородской, Брянской, Курской, Орловской, Смоленской областями, а также над Крымом.
8 ноября Минобороны сообщило об уничтожении 50 беспилотников с 8:00 до 20:00 мск. Дроны были сбиты над Белгородской, Брянской, Курской и Ростовской областями, а также над Крымом.