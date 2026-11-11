Силы ПВО за день сбили 85 украинских беспилотников над регионами России

10 ноября сообщалось, что за день силы ПВО ликвидировали 52 украинских беспилотника над шестью регионами России. Атаки отражались с 08:00 мск до 20:00 мск. БПЛА были нейтрализованы над Белгородской, Брянской, Курской, Орловской, Смоленской областями, а также над Крымом.