Российская делегация вылетела из ОАЭ в Москву после переговоров
Российская делегация вылетела из ОАЭ в Москву после трехсторонних переговоров с США и Украиной, которые прошли в Абу-Даби. Об этом сообщил ТАСС.
Двухдневные трехсторонние переговоры России, США и Украины завершились в Абу-Даби 11 ноября. По итогам переговоров глава российской делегации Владимир Мединский сообщил, что стороны сверили позиции и по некоторым вопросам достигли взаимопонимания. Москва и Киев также договорились о масштабном обмене пленными, параметры которого будут объявлены позднее.
Помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что трехсторонние переговоры представителей России, США и Украины в Абу-Даби были содержательными и полезными.