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Российская делегация вылетела из ОАЭ в Москву после переговоров

Татьяна Мозолевская

Российская делегация вылетела из ОАЭ в Москву после трехсторонних переговоров с США и Украиной, которые прошли в Абу-Даби. Об этом сообщил ТАСС.

Двухдневные трехсторонние переговоры России, США и Украины завершились в Абу-Даби 11 ноября. По итогам переговоров глава российской делегации Владимир Мединский сообщил, что стороны сверили позиции и по некоторым вопросам достигли взаимопонимания. Москва и Киев также договорились о масштабном обмене пленными, параметры которого будут объявлены позднее.

Помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что трехсторонние переговоры представителей России, США и Украины в Абу-Даби были содержательными и полезными. 

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