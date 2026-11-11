Российская делегация вылетела из ОАЭ в Москву после переговоров

Двухдневные трехсторонние переговоры России, США и Украины завершились в Абу-Даби 11 ноября. По итогам переговоров глава российской делегации Владимир Мединский сообщил, что стороны сверили позиции и по некоторым вопросам достигли взаимопонимания. Москва и Киев также договорились о масштабном обмене пленными, параметры которого будут объявлены позднее.