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Путин закрыл заседание ОДКБ в Кремле

Сергей Пахомов
Пресс-служба президента РФ
Пресс-служба президента РФ

Президент России Владимир Путин закрыл заседание Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в расширенном формате. Глава государства поблагодарил участников мероприятия.

«Большое спасибо, уважаемые коллеги. Хочу поблагодарить всех за работу, за результативность», – отметил российский лидер.

По завершении мероприятия участники намерены подписать несколько многосторонних соглашений, включая итоговую декларацию и стратегию ОДКБ по противодействию терроризму до 2030 г, которая разработана по инициативе России. После подписания документов российский лидер даст обед для лидеров стран – участниц ОДКБ, сообщал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В ходе саммита лидеры стран ОДКБ обсудили актуальные вопросы глобальной и региональной безопасности, подведут итоги деятельности ОДКБ за 2026 г. и рассмотрят новые решения по основным направлениям сотрудничества.

До этого проходило заседание ОДКБ в узком составе. В Москву для участия в саммите прибыли президенты Белоруссии Александр Лукашенко и Казахстана Касым-Жомарт Токаев. На мероприятии также лидеры Таджикистана и Киргизии Эмомали Рахмон и Садыр Жапаров.

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