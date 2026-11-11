Путин закрыл заседание ОДКБ в Кремле

До этого проходило заседание ОДКБ в узком составе. В Москву для участия в саммите прибыли президенты Белоруссии Александр Лукашенко и Казахстана Касым-Жомарт Токаев. На мероприятии также лидеры Таджикистана и Киргизии Эмомали Рахмон и Садыр Жапаров.