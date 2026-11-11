Путин закрыл заседание ОДКБ в Кремле
Президент России Владимир Путин закрыл заседание Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в расширенном формате. Глава государства поблагодарил участников мероприятия.
«Большое спасибо, уважаемые коллеги. Хочу поблагодарить всех за работу, за результативность», – отметил российский лидер.
По завершении мероприятия участники намерены подписать несколько многосторонних соглашений, включая итоговую декларацию и стратегию ОДКБ по противодействию терроризму до 2030 г, которая разработана по инициативе России. После подписания документов российский лидер даст обед для лидеров стран – участниц ОДКБ, сообщал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
В ходе саммита лидеры стран ОДКБ обсудили актуальные вопросы глобальной и региональной безопасности, подведут итоги деятельности ОДКБ за 2026 г. и рассмотрят новые решения по основным направлениям сотрудничества.
До этого проходило заседание ОДКБ в узком составе. В Москву для участия в саммите прибыли президенты Белоруссии Александр Лукашенко и Казахстана Касым-Жомарт Токаев. На мероприятии также лидеры Таджикистана и Киргизии Эмомали Рахмон и Садыр Жапаров.