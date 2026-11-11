Менеджмент My.Games выкупит компанию у основателя Leta Capital Чачавы

Елена Григорян работает в игровой индустрии около 20 лет. Она занимала руководящие должности в игровом подразделении Disney, а в My.Games участвовала в развитии франшизы War Robots, совокупная выручка которой превысила $1 млрд. Савута более 20 лет занимается финансами и операционным управлением.