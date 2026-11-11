Менеджмент My.Games выкупит компанию у основателя Leta Capital Чачавы
Разработчик и издатель игр My.Games договорился о продаже компании ее менеджменту, следует из релиза компании. Сейчас единственным акционером My.Games является основатель Leta Capital Александр Чачава.
Сделку планируется закрыть в 2026 г. Финансовые условия соглашения в сообщении не раскрываются. Соглашение возглавили генеральный директор Елена Григорян и операционный директор Денис Савута, финансовую поддержку им окажет частный инвестор из ОАЭ Георгий Нурисламов, говорится в сообщении.
Решение о смене владельца последовало за процессом оценки стратегических вариантов развития компании. Чачава заявил, что предложение менеджмента о выкупе оказалось наиболее сильным по итогам годового конкурентного процесса продажи.
Елена Григорян работает в игровой индустрии около 20 лет. Она занимала руководящие должности в игровом подразделении Disney, а в My.Games участвовала в развитии франшизы War Robots, совокупная выручка которой превысила $1 млрд. Савута более 20 лет занимается финансами и операционным управлением.
My.Games является международной компанией. Изначально входила в структуру VK, но в сентябре 2022 г. холдинг продал My.Games основателю Чачаве за $642 млн.