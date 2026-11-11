«ГЭС-2» отменит обязательную регистрацию на вход
Дом культуры «ГЭС-2» отменяет обязательную регистрацию для посетителей – с 1 декабря вход станет свободным. Об этом сообщили «Ведомостям» в организации.
Решение принято в честь пятилетия институции. Как пояснили в «ГЭС-2», за пять лет работы команда накопила значительный опыт взаимодействия с аудиторией и выстроила процессы, которые позволяют обеспечить «комфортное и безопасное пребывание в пространстве».
Регистрация будет действовать на отдельные события. Для посещения экспозиций платный вход, введенный год назад, сохраняется.
«ГЭС-2» планирует провести с 4 по 6 декабря несколько мероприятий в честь своего пятилетия. Тогда будет открыта выставка «Вещи, идолы, бананы», которая станет первым проектом Франческо Бонами в роли художественного руководителя, а также состоится концерт-марафон «Эрик Сати. Vexations» в актовом зале.