«ГЭС-2» отменит обязательную регистрацию на вход

«ГЭС-2» планирует провести с 4 по 6 декабря несколько мероприятий в честь своего пятилетия. Тогда будет открыта выставка «Вещи, идолы, бананы», которая станет первым проектом Франческо Бонами в роли художественного руководителя, а также состоится концерт-марафон «Эрик Сати. Vexations» в актовом зале.