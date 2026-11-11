Мединский: детали переговоров не будут обсуждаться до итоговой договоренности
Конкретные детали переговорного процесса в Абу-Даби не будут обсуждаться, пока не достигнута окончательная договоренность. Об этом заявил глава российской делегации на трехсторонних переговорах с участием США и Украины, помощник президента РФ Владимир Мединский.
По его словам, в таких случаях детали никогда не обсуждаются до итогового результата.
Завершился второй день переговоров в Абу-Даби. 11 ноября Politico сообщала, что одной из основных тем второго дня встречи может стать территориальный вопрос. По данным источников издания, ранее стороны сосредоточились на обсуждении гарантий безопасности для Украины и обмена военнопленными.
Первый день встречи завершился 10 ноября после 4,5 часа работы. По информации ТАСС, российская и украинская делегации общались на русском языке.