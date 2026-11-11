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Мединский: детали переговоров не будут обсуждаться до итоговой договоренности

Инна Шульгина

Конкретные детали переговорного процесса в Абу-Даби не будут обсуждаться, пока не достигнута окончательная договоренность. Об этом заявил глава российской делегации на трехсторонних переговорах с участием США и Украины, помощник президента РФ Владимир Мединский.

По его словам, в таких случаях детали никогда не обсуждаются до итогового результата.

Завершился второй день переговоров в Абу-Даби. 11 ноября Politico сообщала, что одной из основных тем второго дня встречи может стать территориальный вопрос. По данным источников издания, ранее стороны сосредоточились на обсуждении гарантий безопасности для Украины и обмена военнопленными.

Первый день встречи завершился 10 ноября после 4,5 часа работы. По информации ТАСС, российская и украинская делегации общались на русском языке.

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