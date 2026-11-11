Мединский: детали переговоров не будут обсуждаться до итоговой договоренности

Завершился второй день переговоров в Абу-Даби. 11 ноября Politico сообщала, что одной из основных тем второго дня встречи может стать территориальный вопрос. По данным источников издания, ранее стороны сосредоточились на обсуждении гарантий безопасности для Украины и обмена военнопленными.