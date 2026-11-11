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Госдума приняла закон о раскрытии состава табака и вейпов

Инна Шульгина
Андрей Гордеев / Ведомости
Андрей Гордеев / Ведомости

Депутаты Госдумы приняли во втором и третьем, окончательном, чтении законопроект, обязывающий производителей вейпов, табачных изделий и другой никотинсодержащей продукции раскрывать сведения об ингредиентах, входящих в их состав. Документ опубликован в думской электронной базе.

Предлагается внести поправки в закон «О коммерческой тайне». По словам председателя ГД Вячеслава Володина, к ней сейчас относятся сведения о составе табачных изделий и вейпов.

«В табаке, вейпах, электронных сигаретах содержатся смолы, металлы, другие химические вещества и токсичные соединения. Их попадание в организм может привести к серьезным заболеваниям, в том числе онкологии, болезни легких, сердечно-сосудистой недостаточности», - сказал спикер Госдумы.

Володин добавил, что за последний год врачи фиксируют 30%-ный рост числа пациентов с поражением органов дыхания. Чаще всего этим страдают подростки и молодые люди до 35 лет.

Предполагается, что закон вступит в силу 1 января 2027 г.

11 ноября заксобрание Санкт-Петербурга приняло в первом чтении законопроект о полном запрете розничной продажи электронных систем доставки никотина и жидкостей для них. Ограничение предлагается ввести с 1 марта 2027 г. сроком на пять лет – до 1 марта 2032 г.

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