Госдума приняла закон о раскрытии состава табака и вейпов

11 ноября заксобрание Санкт-Петербурга приняло в первом чтении законопроект о полном запрете розничной продажи электронных систем доставки никотина и жидкостей для них. Ограничение предлагается ввести с 1 марта 2027 г. сроком на пять лет – до 1 марта 2032 г.