В Кремле оценили возможность новых переговоров с премьером Норвегии
Норвегия пока не посылала России запрос на новый телефонный разговор между премьер-министром страны Йонасом Гар Стёре и президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом на брифинге сообщил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.
«Нет, не было [запроса]. Не было», – отметил представитель Кремля. Таким образом он прокомментировал возможность новых переговоров между российским лидером и норвежским премьером.
9 ноября Politico писало, что президент Финляндии Александр Стубб и премьер-министр Норвегии месяцами тайно обсуждали идею совместного звонка Путину. Как отметило издание, европейские политики больше не доверяли США в защите «ни европейских интересов, ни интересов Украины».
27 октября Путин провел телефонные переговоры со Стуббом и Стёре по инициативе европейских лидеров. Стороны обсудили урегулирование конфликта на Украине, перспективы трехсторонних консультаций в Абу-Даби и вопросы безопасности в Балтийском регионе. В администрации президента Финляндии уточнили, что Стубб и Стёре выступали от имени своих государств, а не всей Европы.
В тот же день Песков заявил, что для России важно, что Финляндия и Норвегия как соседние государства решили возобновить диалог с Москвой.