В Кремле оценили возможность новых переговоров с премьером Норвегии

27 октября Путин провел телефонные переговоры со Стуббом и Стёре по инициативе европейских лидеров. Стороны обсудили урегулирование конфликта на Украине, перспективы трехсторонних консультаций в Абу-Даби и вопросы безопасности в Балтийском регионе. В администрации президента Финляндии уточнили, что Стубб и Стёре выступали от имени своих государств, а не всей Европы.