Politico: НАТО намерено сосредоточиться на противодействии России

6 ноября командующий объединенными силами альянса генерал Инго Герхарц заявил, что у НАТО нет оружия, которое могло бы противостоять российским системам. 30 октября президент России Владимир Путин заявил, что Москва готова к войне с Европой, но не хочет ее. Он отметил, что многие европейские страны заявляют о необходимости быть готовыми к войне к 2030 г.