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Главная / Политика /

Politico: НАТО намерено сосредоточиться на противодействии России

Антон Потоков
Евгений Разумный / Ведомости
Евгений Разумный / Ведомости

Союзники по НАТО рассматривают возможность пересмотра своего военного планирования. Politico со ссылкой на дипломатов НАТО пишет, что приоритет могут отдать борьбе с Россией перед направлением дополнительных войск в такие регионы, как Ирак и Афганистан.

«На кону стоит вопрос о том, какое оборудование союзники будут иметь в состоянии готовности – и насколько убедительным будет их сдерживающий эффект – в отношении Москвы, поскольку европейские чиновники неоднократно предупреждали о  возможном вторжении России  на территорию НАТО к 2029 г.», – говорится в материале.

Вместе с тем, растущие бюджетные ограничения на расходы на оборону, вероятно, затруднят этот процесс. Как сообщил неназванный высокопоставленный представитель НАТО, цикл согласования будет подвергаться «гораздо более тщательному контролю, чем предыдущие», поскольку правительства хотят знать, что их деньги расходуются разумно. По его словам, это имеет важное значение в «нынешнем геополитическом контексте перестройки России».

6 ноября командующий объединенными силами альянса генерал Инго Герхарц заявил, что у НАТО нет оружия, которое могло бы противостоять российским системам. 30 октября президент России Владимир Путин заявил, что Москва готова к войне с Европой, но не хочет ее. Он отметил, что многие европейские страны заявляют о необходимости быть готовыми к войне к 2030 г. 

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