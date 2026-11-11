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Пассажирский поезд сошел с рельсов в Индии

Инна Шульгина
Reuters
Reuters

Локомотив и пять вагонов поезда Калькутта – Сайранг сошли с рельсов на железнодорожной станции Дигару в округе Камруп в Индии. Пострадавших нет, сообщает The Hindu.

По данным издания, машинист не смог контролировать скорость поезда, уступая дорогу другому составу. Пассажиров доставляют к месту назначения альтернативным поездом. Начались спасательные работы.

30 октября на острове Хоккайдо в Японии пассажирский экспресс сошел с рельсов после столкновения с медведем.Никто не пострадал, 32 пассажира провели ночь в поезде. Утром 31 октября они смогли доехать на такси до ближайшей станции.  

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