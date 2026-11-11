Два рейса в Петербург приземлились в Хельсинки из-за ограничений

Из-за ограничений по безопасности в аэропорту Санкт-Петербурга два пассажирских самолета, летевших из Стамбула и Хургады, совершили временную посадку в международном аэропорту Хельсинки. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в авиадиспетчерских службах.