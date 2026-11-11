Два рейса в Петербург приземлились в Хельсинки из-за ограничений
Из-за ограничений по безопасности в аэропорту Санкт-Петербурга два пассажирских самолета, летевших из Стамбула и Хургады, совершили временную посадку в международном аэропорту Хельсинки. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в авиадиспетчерских службах.
По словам собеседника агентства, экипаж еще одного самолета, следовавшего в Петербург из Хургады, находясь в воздушном пространстве Литвы, решил сесть в Калининграде.
Ночью Росавиация ограничила работу петербургского аэропорта «Пулково». По словам губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко, силы ПВО сбили над регионом 146 украинских беспилотников. В портовой зоне Усть-Луга начался пожар. Произошло аварийное отключение трансформаторной подстанции в Усть-Луге.