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Минцифры обсуждает минимальные взносы для операторов на поддержку отрасли

Отчисления могут установить на уровне 500 000 руб. на одну телекомкомпанию
Дарья Соловьева
Переходный период реформы в сфере лицензирования связи может вырасти до двух лет
Переходный период реформы в сфере лицензирования связи может вырасти до двух лет / Андрей Гордеев / Ведомости

Минцифры может ввести минимальный размер обязательных отчислений операторов связи в резерв универсального обслуживания (РУО) на уровне 500 000 руб. Сейчас каждый оператор отчисляет в фонд по 2% от доходов. Предложение обсуждалось 6 ноября на третьем заседании рабочей группы Минцифры и операторов связи, посвященном готовящейся реформе лицензирования в отрасли связи. Об этом рассказал источник «Ведомостей», участвовавший в обсуждениях. Минцифры подтвердило, что прорабатывает введение минимального размера отчислений в РУО такого размера. При этом финальная сумма взноса еще не утверждена.

Министерство также рассматривает увеличение переходного периода, в течение которого провайдеры должны будут привести свою деятельность в соответствие с новыми требованиями и переоформить лицензии. По словам источника «Ведомостей», участвовавшего в обсуждении, на это дадут два года вместо одного.

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