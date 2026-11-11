Минцифры обсуждает минимальные взносы для операторов на поддержку отрасли

Минцифры обсуждает минимальные взносы для операторов на поддержку отраслиОтчисления могут установить на уровне 500 000 руб. на одну телекомкомпанию
Минцифры может ввести минимальный размер обязательных отчислений операторов связи в резерв универсального обслуживания (РУО) на уровне 500 000 руб. Сейчас каждый оператор отчисляет в фонд по 2% от доходов. Предложение обсуждалось 6 ноября на третьем заседании рабочей группы Минцифры и операторов связи, посвященном готовящейся реформе лицензирования в отрасли связи. Об этом рассказал источник «Ведомостей», участвовавший в обсуждениях. Минцифры подтвердило, что прорабатывает введение минимального размера отчислений в РУО такого размера. При этом финальная сумма взноса еще не утверждена.
Министерство также рассматривает увеличение переходного периода, в течение которого провайдеры должны будут привести свою деятельность в соответствие с новыми требованиями и переоформить лицензии. По словам источника «Ведомостей», участвовавшего в обсуждении, на это дадут два года вместо одного.