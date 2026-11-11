Минцифры обсуждает минимальные взносы для операторов на поддержку отрасли

Минцифры может ввести минимальный размер обязательных отчислений операторов связи в резерв универсального обслуживания (РУО) на уровне 500 000 руб. Сейчас каждый оператор отчисляет в фонд по 2% от доходов. Предложение обсуждалось 6 ноября на третьем заседании рабочей группы Минцифры и операторов связи, посвященном готовящейся реформе лицензирования в отрасли связи. Об этом рассказал источник «Ведомостей», участвовавший в обсуждениях. Минцифры подтвердило, что прорабатывает введение минимального размера отчислений в РУО такого размера. При этом финальная сумма взноса еще не утверждена.