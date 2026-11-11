Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
CNY Бирж.12,422+0,43%AVAN540+0,37%BRZL1 180-5,14%IMOEX2 445,6-1,11%RTSI933,29-0,87%RGBI111,96+0,01%RGBITR778,24+0,04%
Главная / Общество /

Автомобили в международном розыске могут разрешить ставить на учет в МВД

Речь идет об авто, заявленных угнанными из недружественных стран и с территорий новых регионов
Татьяна Ананьева
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

МВД России может разрешить ставить на учет транспортные средства, числящиеся в международном розыске по линии Интерпола. Это следует из законопроекта, который депутаты Госдумы единогласно поддержали в первом чтении на пленарном заседании 10 ноября. Сейчас ведомство не имеет права это делать.

Речь идет о временном механизме постановки на учет с правом использовать транспортные средства (ТС), пояснил, выступая на заседании в Госдуме, замминистра внутренних дел Игорь Зубов. Целью законопроекта Зубов назвал защиту российских граждан «от негативных последствий действий недружественных стран, использующих международно-правовое сотрудничество в подрывных целях». В список недружественных стран, утвержденный правительством России с марта 2022 г. входят введшие против России санкции США, Канада, Великобритания (включая заморские территории), Австралия, Новая Зеландия, все 27 стран – членов Евросоюза, Албания, Северная Македония, Черногория, Швейцария, Исландия, Лихтенштейн, Монако, Сан-Марино, Сингапур, Япония, Южная Корея, Тайвань (признается Россией частью Китая), а также Норвегия (добавлена в 2023 г.)

Вы видите 16% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её