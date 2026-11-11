Автомобили в международном розыске могут разрешить ставить на учет в МВД

Речь идет о временном механизме постановки на учет с правом использовать транспортные средства (ТС), пояснил, выступая на заседании в Госдуме, замминистра внутренних дел Игорь Зубов. Целью законопроекта Зубов назвал защиту российских граждан «от негативных последствий действий недружественных стран, использующих международно-правовое сотрудничество в подрывных целях». В список недружественных стран, утвержденный правительством России с марта 2022 г. входят введшие против России санкции США, Канада, Великобритания (включая заморские территории), Австралия, Новая Зеландия, все 27 стран – членов Евросоюза, Албания, Северная Македония, Черногория, Швейцария, Исландия, Лихтенштейн, Монако, Сан-Марино, Сингапур, Япония, Южная Корея, Тайвань (признается Россией частью Китая), а также Норвегия (добавлена в 2023 г.)