Серверы не спешат

Крупный заказ обычно дает покупателю повод рассчитывать на скидку. На рынке центров обработки данных (ЦОД) все чаще происходит обратное. Компании, которой нужно разместить от 200 серверных стоек на одной площадке, непросто найти подходящее предложение. За возможность разместить весь объем в одной локации может потребоваться доплата. Для инвестора трудно придумать более убедительную иллюстрацию дефицита. Но из нее легко сделать ошибочный вывод: достаточно построить еще один ЦОД, и арендаторы придут сами.