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Серверы не спешат

Почему высокий спрос не гарантирует быстрой окупаемости ЦОДов
Дмитрий Белоус , руководитель направления ЦОД NF GROUP

Крупный заказ обычно дает покупателю повод рассчитывать на скидку. На рынке центров обработки данных (ЦОД) все чаще происходит обратное. Компании, которой нужно разместить от 200 серверных стоек на одной площадке, непросто найти подходящее предложение. За возможность разместить весь объем в одной локации может потребоваться доплата. Для инвестора трудно придумать более убедительную иллюстрацию дефицита. Но из нее легко сделать ошибочный вывод: достаточно построить еще один ЦОД, и арендаторы придут сами.

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