Как создается первая в России частная космическая ракета-носитель

Сверхлегкая ракета «Воронеж» стала первым проектом частной космической ракеты в России, которая весной этого года была одобрена ЦНИИмашем – профильным научным институтом «Роскосмоса», играющим в отрасли примерно такую же роль, как ЦАГИ в авиации. Ее создатели рассчитывают на первый пуск ракеты в 2030 г., а если получится, то и раньше. Ими уже привлечено более 300 млн руб. от подконтрольного «Интерросу» фонда «Восход» и Фонда суверенных технологий НТИ. «Роскосмос» поощряет такие проекты, так как занят более грузоподъемными ракетами. При этом не только в мире, но и в России намечается дефицит ракет-носителей для запуска бурно растущего количества спутников на низкие околоземные орбиты. Причем в нашей стране уже возникли частные компании, которым не хватает слотов для запуска своих спутников. Риски при разработке «Воронежа» значительно снижены за счет того, что разработкой главного агрегата ракеты – двигателя – занимается самарская «ОДК-Кузнецов», причем на базе элемента хорошо отработанного двигателя к ракете «Союз». Об этом «Ведомостям» рассказали сооснователь и генеральный директор разработчика «Воронежа» «3Д исследования и разработки» Николай Дзись-Войнаровский и главный конструктор ракеты Дмитрий Воронцов.