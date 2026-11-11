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Главная / Недвижимость /

Девелопер элитной недвижимости ГК «Стилобат» выходит на рынок массового жилья

Компания может построить в новой Москве микрорайон на 200 000 кв. м
Диана Качур
Алексей Орлов / Ведомости
Алексей Орлов / Ведомости

Группа компаний «Стилобат» поучаствует в строительстве крупного многофункционального комплекса в поселке Коммунарка в новой Москве. Как следует из материалов столичной мэрии, с которыми ознакомились «Ведомости», городские власти одобрили проект комплексного развития незастроенной территории (КРНТ) площадью около 4,11 га на Старопрокшинском шоссе рядом со ст. м. «Ольховая». Согласно документу, здесь появится 205 570 кв. м недвижимости, включая 116 600 кв. м жилья, а остальное – общественно-деловой центр и объекты инфраструктуры.

Реализацией этого проекта будет заниматься компания, принадлежащая правительству Москвы и инвестору, входящему в ГК «Стилобат», указано там. Ее название там не упоминается. В ГК «Стилобат» от комментариев отказались. «Ведомости» также направили запрос в столичный департамент городского имущества.

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