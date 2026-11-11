Девелопер элитной недвижимости ГК «Стилобат» выходит на рынок массового жилья

Группа компаний «Стилобат» поучаствует в строительстве крупного многофункционального комплекса в поселке Коммунарка в новой Москве. Как следует из материалов столичной мэрии, с которыми ознакомились «Ведомости», городские власти одобрили проект комплексного развития незастроенной территории (КРНТ) площадью около 4,11 га на Старопрокшинском шоссе рядом со ст. м. «Ольховая». Согласно документу, здесь появится 205 570 кв. м недвижимости, включая 116 600 кв. м жилья, а остальное – общественно-деловой центр и объекты инфраструктуры.