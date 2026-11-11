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Главная / Бизнес /

«Делимобиль» выставил на продажу оборудование СТО в пяти городах

В марте у компании оставалось 11 собственных станций против 15 в конце 2024 года
Лиана Липанова
Алексей Орлов / Ведомости
Алексей Орлов / Ведомости

Оператор каршеринга «Делимобиль» выставил на продажу оборудование станций технического обслуживания (СТО) в пяти городах: Казани, Самаре, Нижнем Новгороде, Новосибирске и Сочи. Это следует из объявлений компании, опубликованных в октябре – ноябре 2026 г. на электронной площадке для коммерческих закупок и тендеров Bidzaar, с которыми ознакомились «Ведомости». Одновременно оператор ищет подрядчика для перевозки 1710 автомобилей из 12 региональных городов в Подмосковье.

Объявления о продаже оборудования появились на площадке с 16 октября по 3 ноября. Компания предлагает приобрести ремонтное оборудование, инструменты, мебель и IТ-оборудование. Часть имущества использовалась всего 1–2 года. Оборудование находится в рабочем состоянии, говорится в объявлениях.

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