В КПРФ намерены трудоустроить своих не прошедших в Госдуму депутатов

В КПРФ намерены трудоустроить своих не прошедших в Госдуму депутатовИм предлагают работать с действующими парламентариями или в региональных отделениях партии
Экс-депутаты Госдумы восьмого созыва от КПРФ будут в том или ином виде трудоустроены в партию или аппарат фракции в Госдуме, сообщил «Ведомостям» депутат Госдумы, первый зампред ЦК компартии Юрий Афонин. «Мы весь этот костяк сохранили именно в рамках партии. Разные варианты были, предложения, но мы посчитали, что это сплав опыта и молодости, золотой фонд партии, поэтому они продолжат работать в КПРФ на различных должностях», – сказал он.
Например, советниками председателя ЦК, руководителя партийной фракции в нижней палате Геннадия Зюганова могут стать экс-депутаты, секретари ЦК Сергей Обухов и Владимир Исаков. Также на эту должность может быть назначен еще один неизбравшийся парламентарий, Виктор Соболев, но он предложил корреспонденту «Ведомостей» «пока не торопить события». На эту же позицию могут назначить и экс-депутата Николая Арефьева. Он не ответил на звонок «Ведомостей».