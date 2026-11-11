Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
CNY Бирж.12,422+0,43%AVAN540+0,37%BRZL1 180-5,14%IMOEX2 445,6-1,11%RTSI933,29-0,87%RGBI111,96+0,01%RGBITR778,24+0,04%
Главная / Политика /

В КПРФ намерены трудоустроить своих не прошедших в Госдуму депутатов

Им предлагают работать с действующими парламентариями или в региональных отделениях партии
Юлия Малева
Партии пытаются восполнить депутатам потерю мандата, если сохраняют в них заинтересованность
Партии пытаются восполнить депутатам потерю мандата, если сохраняют в них заинтересованность / Алексей Орлов / Ведомости

Экс-депутаты Госдумы восьмого созыва от КПРФ будут в том или ином виде трудоустроены в партию или аппарат фракции в Госдуме, сообщил «Ведомостям» депутат Госдумы, первый зампред ЦК компартии Юрий Афонин. «Мы весь этот костяк сохранили именно в рамках партии. Разные варианты были, предложения, но мы посчитали, что это сплав опыта и молодости, золотой фонд партии, поэтому они продолжат работать в КПРФ на различных должностях», – сказал он.

Например, советниками председателя ЦК, руководителя партийной фракции в нижней палате Геннадия Зюганова могут стать экс-депутаты, секретари ЦК Сергей Обухов и Владимир Исаков. Также на эту должность может быть назначен еще один неизбравшийся парламентарий, Виктор Соболев, но он предложил корреспонденту «Ведомостей» «пока не торопить события». На эту же позицию могут назначить и экс-депутата Николая Арефьева. Он не ответил на звонок «Ведомостей».

Вы видите 15% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь