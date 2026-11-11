В КПРФ намерены трудоустроить своих не прошедших в Госдуму депутатов

Экс-депутаты Госдумы восьмого созыва от КПРФ будут в том или ином виде трудоустроены в партию или аппарат фракции в Госдуме, сообщил «Ведомостям» депутат Госдумы, первый зампред ЦК компартии Юрий Афонин. «Мы весь этот костяк сохранили именно в рамках партии. Разные варианты были, предложения, но мы посчитали, что это сплав опыта и молодости, золотой фонд партии, поэтому они продолжат работать в КПРФ на различных должностях», – сказал он.