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Как ОДКБ накажет Армению за отказ платить взносы

Исключать закавказскую республику из организации пока не планируют
Нурлан Гасымов
Министр иностранных дел России Сергей Лавров рассказал о том, какое предложение по Армении подготовили лидерам к саммиту ОДКБ в Москве
Министр иностранных дел России Сергей Лавров рассказал о том, какое предложение по Армении подготовили лидерам к саммиту ОДКБ в Москве / Алексей Майшев / РИА Новости

Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) не станет исключать Армению из организации, несмотря на отсутствие у Еревана интереса к ней. Об этом 10 ноября заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров после совместного заседания совета министров иностранных дел, совета министров обороны и комитета секретарей советов безопасности ОДКБ в Москве. При этом остальные лидеры государств – участников альянса (Россия, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Таджикистан) уже на сессии совета коллективной безопасности 11 ноября в Москве рассмотрят вопрос о лишении Армении права голоса. Поводом для подобного решения может стать ее задолженность по взносам, сказал Лавров. При этом премьер-министр Армении Никол Пашинян пропустит саммит лидеров – вместо этого он примет участие в 31-й Конференции ООН по изменению климата в Турции. Не было заметно представителей Еревана и на мероприятии уровнем ниже накануне.

Армения не выплачивает членские взносы в ОДКБ с начала 2024 г. – с момента, когда Пашинян объявил о заморозке членства его страны в организации. Как итог, по словам Лаврова, в ближайшие дни к Еревану может быть применена ст. 25 устава организации, которая прямо говорит о допустимости лишения права голоса после неисполнения своих финансовых обязательств в течение двух лет. Помимо этого она также предусматривает приостановку возможностей по выдвижению граждан страны-нарушителя на квотные должности в структурах ОДКБ до полного погашения задолженности.

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