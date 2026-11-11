Как ОДКБ накажет Армению за отказ платить взносы

Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) не станет исключать Армению из организации, несмотря на отсутствие у Еревана интереса к ней. Об этом 10 ноября заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров после совместного заседания совета министров иностранных дел, совета министров обороны и комитета секретарей советов безопасности ОДКБ в Москве. При этом остальные лидеры государств – участников альянса (Россия, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Таджикистан) уже на сессии совета коллективной безопасности 11 ноября в Москве рассмотрят вопрос о лишении Армении права голоса. Поводом для подобного решения может стать ее задолженность по взносам, сказал Лавров. При этом премьер-министр Армении Никол Пашинян пропустит саммит лидеров – вместо этого он примет участие в 31-й Конференции ООН по изменению климата в Турции. Не было заметно представителей Еревана и на мероприятии уровнем ниже накануне.